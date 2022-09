Finisce 1-1 tra una bella Fiorentina e la Juve, peccato per il rigore sbagliato

Numeri simili per due squadre che oggi pomeriggio hanno giocato uno dei due big match di questa giornata di Serie A.

Finisce in parità, risultato stretto solo per la Fiorentina che poteva ribaltare un inizio tutto a tinte bianconere. Arriva invece il terzo segno X nelle ultime quattro giornate sia per la viola che per i bianconeri.

I numeri raccontano la partita: secondo gol consecutivo per Milik, sugli scudi Perin che para un rigore a Jovic che spreca il colpo del KO. Dopo il vantaggio di Milik, la gara cambia con la rete del pari: la Juve gioca di rimessa e fallisce il raddoppio col tandem McKennie-Kostic, ma riesce a fare di pggio. Sugli sviluppi del corner successivo, infatti, i bianconeri si fanno sorprendere in contropiede da Sottil e Koume, bravo a battere Perin in uscita. La Fiorentina aumenta il ritmo e spinge a sinistra. Su un cross di Sottil, Paredes tocca di mano in area e Doveri fischia il rigore con l’aiuto del Var. Dal dischetto si presenta Jovic, ma Perin devia sul palo il destro del serbo tenendo il risultato invariato. Intervento preziosissimo che salva la Juve e chiude il primo.

Nel secondo tempo il pallino del gioco è tutto in mano ai viola che a due minuti dalla fine quasi la vincono ma il tiro da fuori di Amrabat trova un super Perin. Ancora una volta protagonista al Franchi. Dai tempi del Pescara a oggi, Perin è quasi una croce per i tifosi viola.