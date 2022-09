Pregara di Rimini – SDT con mister Magrini

E’ il giorno dello storico esordio in Lega Pro per il San Donato Tavarnelle di mister Lamberto Magrini.

Alle 14.30 allo stadio ‘Brilli Peri’ di Montevarchi il San Donato Tavarnelle troverà il Rimini FC per la prima partita di campionato.

La società San Donato Tavarnelle ringrazia i tanti tifosi che hanno deciso di seguire la squadra e che hanno sottoscritto l’abbonamento.

In tal senso la campagna abbonamenti resta aperta. Qui tutte le informazioni: https://bit.ly/AbbonamentiSDT22

I tifosi che verranno con i propri mezzi potranno parcheggiare nel viale Cadorna all’incrocio con via Fratelli Cervi.

A parlare nel pre-gara di questa sfida è mister Magrini

“Abbiamo costruito una squadra che mi sta trasmettendo fiducia e sicurezza. Nelle amichevoli abbiamo gradualmente dato il via a un percorso di crescita. Abbiamo a disposizione tutta la rosa, sarà una sfida affascinante e ci saranno momenti difficili”

Per l’allenatore giallo blu è tempo di commentare anche l’ambiente giallo blu: “Ho trovato quello che mi aspettavo. Un ambiente familiare, dove tutti si mettono a disposizione. All’inizio c’è stata qualche difficoltà ma gradualmente l’abbiamo superata. La squadra è composta da uomini e giovani, i quali hanno costruito assieme un bel gruppo. C’è grande entusiasmo, sono convinto che ci faremo valere, ci sono i presupposti per far bene”