Fiorentina di Coppa, battuta la Sampdoria con il minimo sforzo

Il gol di Barak regala i quarti contro il Torino alla squadra di Vincenzo Italiano dopo una partita che non resterà certo tra le partite da ricordare in eterno. Non giocano male i viola, anzi nel primo tempo partono forte e meritano non solo il vantaggio ma anche un risultato sostanzioso.

Poco da raccontare la sblocca Barak, mentre Jovic prima si vede annullare il raddoppio per fuorigioco e poi, in pieno recupero, spreca il 2-0. Blucerchiati pericolosi solo su azione d’angolo, Rincon scheggia la traversa dopo un’uscita imprecisa di Gollini. Troppo per Stankovic che, pur schierando una formazione pensando al campionato, striglia probabilmente i suoi nell’intervallo.

Fiorentina – Sampdoria 1-0, il gol di Barak

La ripresa, se possibile, regala ancora meno emozioni ma la Samp sembra pronta a sfruttare qualche errore dei viola. Per una volta la difesa tiene, praticamente niente da segnalare se non le sostituzioni e un rosso, inutile, di Murillo nel recupero. Davvero troppo poco, ma tanto basta per continuare il sogno Coppa Italia in casa viola