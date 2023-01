Test all’Arena per i Nerazzurri

Test in famiglia all’Arena Garibaldi per il Pisa Sporting Club atteso sabato (ore 14.00) dal confronto interno con il Cittadella.

I nerazzurri hanno approfittato della formazione Primavera in versione sparring partner per testare la condizione dopo la lunga sosta del campionato Cadetto che riprenderà il cammino il prossimo weekend con l’inizio del girone di ritorno; lo staff tecnico nerazzurro ha fatto ruotare in campo tutti gli effettivi con il solo Torregrossa impegnato in un lavoro personalizzato.

Domani pomeriggio allenamento nuovamente sui campi del “Cetilar” di San Piero a Grado e quindi venerdì appuntamento all’Arena con la tradizionale rifinitura della vigilia