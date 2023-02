Juve-Fiorentina, i biglietti della partita di domenica 12 febbraio

Vendita libera: dalle ore 16:00 del 18 gennaio 2023. In attesa di indicazioni dell’O.N.M.S e GOS, l’acquisto dei biglietti in vendita libera non sarà consentito ai residenti in Toscana, fatta eccezione per i possessori di Juventus Card attiva che potranno acquistare e dovranno caricare il titolo sulla tessera.

Juve-Fiorentina, cosa sappiamo per i biglietti opsiti della partita

Settore ospiti: in attesa di disposizione da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza

Source: juventus.com