Cesena-Siena, le curiosità in cifre

Sono 13 i precedenti ufficiali disputati tra le due squadre in Romagna con bilancio di 3 vittorie del Cesena (ultima 1-0, nella serie C 2021/22), 6 pareggi (ultimo 1-1, nella serie B 2013/14) e 4 affermazioni del Siena (ultima 2-0, nella serie A 2011/12).

Un precedente, come si evince poco sopra, in serie A: vittoria toscana 2-0 in data 11 marzo 2012, allenatori Mario Beretta e Giuseppe Sannino, con marcatori Brienza e Bogdani, con anche un rigore fallito da Terzi.

Cesena imbattuto da 9 turni, di cui 7 vinti e 2 pareggiati. Ultimo k.o. a Lucca, 0-1 in data 29 novembre scorso. In queste 9 partite bianconeri sempre in gol, 18 marcature totali. Porta bianconera chiusa da 219’: ultima rete subita da Fischnaller al 51’ di Cesena-Fermana 1-1 del 22 gennaio scorso.

Febbraio d’oro per le formazioni di Toscano: 2,06 la media punti-partita con score formato da 17 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte in 29 partite.

Di fronte al “Manuzzi” i due giocatori più determinanti del girone B: le reti di Corazza hanno portato ai romagnoli 16 punti (come Sbaffo alla Recanatese), quelle di Paloschi 18 ai toscani.

Siena al comando delle classifiche del girone B per minor numero di rigori subiti (nessuno in 25 turni) ed espulsioni (2, come Pontedera, Lucchese, Entella e Recanatese).

