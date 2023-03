Una Fiorentina irrestistibile batte un Diavolo in panne

La Fiorentina supera il Milan 2-1 con un rigore di Nico Gonzalez e una perla di Jovic su sponda di Dodò.

La più bella Fiorentina della stagione. Senza dubbio. Non si può non ricordarlo nel commentare la vittoria nell’anticipo del sabato sera.

Gli highlights di Fiorentina-Milan 2-1

La Fiorentina batte il Milan per 2-1 nell’anticipo di sabato sera, infliggendo al Diavolo la prima sconfitta dopo quattro vittorie consecutive, Champions League inclusa. Nonostante il risultato finale stretto nel punteggio, i viola hanno dominato in ogni zona del campo e meritato la vittoria più di quanto dica il gol di differenza.

Il Milan, che ha sofferto tutto il primo tempo e ha giocato bene solo per una ventina di minuti dopo il gol di Nico Gonzalez, ha sofferto l’assenza di Leao e ha visto il portiere Maignan essere il suo miglior uomo in campo. Sintomo che la Fiorentina ha fatto scintille, un’ottima inezione di fiducia dopo la vittoria a Verona.

Tra i plus Dodò e Ikoné che hanno brillato sulla fascia destra della Fiorentina, mentre il Milan ha dimostrato poca qualità in fase di costruzione. La Fiorentina si gode questa meritata soddisfazione e può guardare con ottimismo al futuro della stagione, soprattutto nella Conference League, visto che in campionato il ritardo dalla zona Europa è incolmabile. O almeno così sembra.

Dal canto suo la sconfitta non fa dormire sonni tranquilli al Milan in vista del ritorno di Champions League contro il Tottenham in programma mercoledì a Londra.