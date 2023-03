Aquila a un passo dal ribaltare il Cesena

Il Montevarchi spaventa il Cesena che poi pareggia nel finale col rigore di Corazza.

Gli highlights

Il pari finale per il Montevarchi ha sicuramente un sapore amaro in bocca. Nella partita contro il Cesena i rossoblù hanno dimostrato di avere spessore, giocando una partita di grande intensità contro una delle squadre più forti di tutta la Serie C. Gli aquilotti sono riusciti a rimontare l’iniziale svantaggio grazie ai gol di Gennari e Italeng, andando addirittura in vantaggio nel secondo tempo.

Il sorpasso di Italeng ha fatto esplodere di gioia i tifosi del Montevarchi presenti allo stadio. I valdarnesi hanno giocato un grande calcio, spingendosi avanti alla ricerca del tris e mettendo in difficoltà la difesa del Cesena. Tuttavia, un calcio di rigore con conseguente espulsione di Tozzuolo ha cambiato le sorti della partita, permettendo ai romagnoli di pareggiare e di portare a casa un punto.

Il pareggio finale è sicuramente un risultato positivo per il Cesena, che resta saldamente in zona play-off. Per il Montevarchi, invece, il punto conquistato può essere considerato un passo avanti nella lotta per la salvezza, ma la squadra sicuramente avrebbe preferito portare a casa la vittoria. In ogni caso, la partita contro il Cesena è stata una prova di spessore per gli aquilotti, che hanno dimostrato di poter competere alla pari con le squadre più forti del girone. Resta da capire se questa prestazione servirà da trampolino di lancio per il Montevarchi.

CESENA-MONTEVARCHI 2-2

CESENA: Lewis; Ciofi (1′ st Celiento), Prestia, Mercadante; Adamo, De Rose (12′ st Brambilla), Bianchi (31′ st Bumbu), Mustacchio (1′ st Calderoni); Chiarello (12′ st Ferrante); S. Shpendi, Corazza. All.: Toscano

AQUILA MONTEVARCHI: Mazzini; Tozzuolo, Gennari (1′ st Fiumanò), Bertola (1′ st Chiti); Lischi, Mussis, Silvestro (29′ st Biagi), Cerasani; Giordani; Kernezo, Rovaglia (1′ st Italeng, 40′ st Nador), All.: Banchini

Reti: 23′ Ciofi, 41′ Gennari, 16′ st Italeng, 42′ st rig. Corazza

Note: espulso al 42′ st Tozzuolo.