Cabral lascia la Fiorentina con il sorriso.

Si può riassumere così l’evento di stamani al Viola Park in cui il Direttore Generale Joe Barone ha consegnato ad Arthur Cabral la scarpa d’oro come miglior realizzatore dell’ultima Conference League, ringraziandolo per aver onorato la maglia viola e augurandogli buona fortuna per la sua prossima avventura.