Calciomercato sull’asse Arezzo-Empoli: Renzi in amaranto, Fiacchini in azzurro

Partenze e arrivi tra Arezzo e Empoli

La Società Sportiva Arezzo ieri ha annunciato l’accordo con l’Empoli Football Club per l’arrivo in amaranto a titolo temporaneo, con valorizzazione, del centrocampista classe 2004 Alessandro Renzi.

La carriera di Alessandro Renzi

Originario di Montevarchi, Renzi vanta 71 presenze e 10 reti tra Primavera, Under 18, Torneo di Viareggio, Youth League e non solo con la maglia dell’Empoli, risultando tra gli elementi più incisivi nell’ultima stagione.

In ritiro dallo scorso 8 luglio con la prima squadra – ha preso parte a tutte le gare amichevoli del precampionato compresa la tournée in Austria terminata pochi giorni fa – Alessandro è un centrocampista in grado di dare sia qualità che quantità alla mediana, pronto ad unirsi ai nuovi compagni nel ritiro di Rigutino.

Tommaso Fiacchini ad Empoli

Contestualmente la Società Sportiva Arezzo comunica di aver ceduto a titolo definitivo il difensore classe 2008 Tommaso Fiacchini alla società Empoli Football Club.