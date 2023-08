Sela Cup, vince la Fiorentina: a segno Jovic e Kouame, Nizza accorcia nel finale

La Fiorentina si aggiudica la prima vittoria internazionale di questa preaseason, battendo nella seconda giornata della SELA CUP il Nizza in un match che ha visto tra i marcatori Jovic e Kouame per i viola e Bouanani per il Nizza.

La partita si è giocata in un St. James’ Park semivuoto in attesa dei padroni di casa ma le emozioni non sono mancate: già al 18′ i viola hanno potuto esultare grazie alla rete di Jovic, che ha sfruttato un assist perfetto di Sabiri. La Fiorentina ha continuato a premere e al 32′ ha sfiorato il raddoppio con Ikone’, il cui tiro si è infranto sul palo, mentre Mandragora ha colpito il pallone in ribattuta, mandandolo di poco alto. Il portiere del Nizza, Schmeichel, ha dimostrato la sua classe, respingendo con alcune parate decisive i tentativi di Ikone’ e Martinez Quarta dal limite. Tuttavia, al 34′, Kouame ha trovato la via del gol sugli sviluppi di un corner, mettendo la Fiorentina in una comoda posizione di vantaggio.

Nella ripresa, è arrivato l’esordio per Infantino con la maglia viola, dimostrando subito di poter essere una risorsa preziosa per la squadra. La Fiorentina ha continuato a premere per aumentare il vantaggio, sfiorando il gol con Ikone’ e Mandragora, ma il portiere del Nizza ha fatto buona guardia.

Nel finale di partita, il Nizza ha cercato di reagire e ha segnato un gran gol con Bouanani, che con un sinistro imparabile dal limite ha trovato l’incrocio dei pali, riducendo le distanze e tenendo la gara aperta fino alla fine.

Nonostante il gol subito, la Fiorentina ha saputo mantenere la calma e gestire il vantaggio fino al fischio finale, assicurandosi una vittoria che fa morale.

Fiorentina che chiude la SELA CUP con 5 punti, sicuramente davanti al Nizza che chiude a quota 3 in attesa di Newcastle (5) – Villareal (2) che dirà chi vincerà questa edizione.

Fiorentina – Nizza 2-1

GOAL: Jovic 18′, Kouame 34′, Bouanani 84′

Articolo aggiornato alle 18:38