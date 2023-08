Sela Cup, Fiorentina sconfitta dal Newcastle

Nella seconda partita della giornata odierna di ‘Sela Cup’, la Fiorentina si è scontrata con i Magpies del Newcastle.

Il risultato finale premia i padroni di casa che hanno mostrato la differenza che il mercato monstre di questi mesi ha portato la squadra bianconera a conquistare la Champions League.

Italiano non ripete gli errori di Belgrado e la prima frazione di gioco è stata fondamentalmente equilibrata, con i viola che hanno tenuto testa ai padroni di casa. Nico Gonzalez ha sfiorato il gol dopo una verticalizzazione di Arthur, mentre una buona conclusione di Duncan è stata respinta. Tuttavia, al 38′, sono stati i padroni di casa a sbloccare il punteggio con un rapido contropiede concluso da Isak, che ha fornito l’assist vincente per Almiron. La Fiorentina ha continuato a cercare il pareggio e, al 41′ arriva un’ottima occasione per Cabral: il cross respinto male dalla difesa del Newcastle è finito sui piedi di Nico Gonzalez, ma il portiere Dubravka ha compiuto un grande intervento per parare il tiro di controbalzo. Poco prima dell’intervallo, il portiere viola Cerofolini ha dimostrato tutta la sua bravura parando una conclusione ravvicinata di Gordon. Nella fase successiva, la Fiorentina ha cercato di ribaltare la situazione, ma le conclusioni di Cabral e Duncan non sono riuscite a inquadrare la porta.

Il secondo tempo è iniziato con l’ingresso di Kayode per Dodo, ma il tema della gara è rimasto invariato. La Fiorentina ha mantenuto un buon possesso palla e ha cercato di creare pericoli sulle fasce con Brekalo e Nico Gonzalez, ma le loro conclusioni non sono riuscite a trovare la via del gol. Ancora una volta, Cerofolini è stato protagonista con un intervento importante su Gordon a metà tempo. Tuttavia, al 81′, il Newcastle ha aumentato il vantaggio con un gol di testa di Isak su calcio d’angolo battuto da Tonali.

Un’altra sconfitta in un’amichevole internazionale, ma stavolta la Fiorentina ha dimostrato di poter competere a buoni livelli e ha avuto diverse occasioni per segnare. Nonostante la sconfitta, gli uomini di mister Italiano hanno mostrato segnali di crescita e domani hanno l’occasione per riscattarsi contro il Nizza.

NEWCASTLE – FIORENTINA 2-0

Newcastle: Dubravka, Trippier, Botman, Tonali, Gordon, Targett, Isak, Andreson, Murphy, Miley. All. Howe

Fiorentina: Cerofolini, Dodo (Kayode), Biraghi, Arthur (Amatucci) , Milenkovic, Duncan, Gonzalez (Sabiri), Comuzzo, Cabral (Ikoné), Bonaventura, Brekalo (Kouame). All. Italiano

Goal: 38′ Almiron, 81′ Isak.

SELA CUP 1° GIORNATA

Nizza-Villareal 1-1

Newcastle-Fiorentina 2-0

Classifica

Newcastle 5 Villareal 2 Nizza 2 Fiorentina 0

Legenda: 3 punti a vittoria, 1 per il pareggio e 1 punto per ogni gol segnato.