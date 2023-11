Prevendita Arezzo-Perugia, a chi è dedicata e come funziona

L’apertura della vendita libera sarà alle ore 14:00 di lunedì 11 dicembre.

Prende il via la prima fase della prevendita di Arezzo-Perugia, gara in calendario lunedì 18 dicembre alle ore 20:45 per la quale è stata indetta la “giornata amaranto”.

Questa fase, che durerà fino alle ore 19:00 di domenica 10 dicembre, è riservata SOLO agli abbonati che potranno confermare il proprio posto. In questa fase non è consentito cambiare posto o settore. L’abbonato che vorrà usufruire della prelazione dovrà presentarsi nei consueti punti vendita con l’abbonamento stagionale e un documento di identità.

Questi gli orari dei punti vendita e i prezzi.

Point New Energy Gas e Luce

-lunedì dalle 16:00 alle 19:00

-dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00

-sabato dalle ore 10:00 alle 13:00

-tutti giorni con orario continuato dalle 9:00 alle 19:30

-dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00;

-chiuso il mercoledì

-dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30

-tutti i giorni orario continuato dalle 9:00 alle 19:00

-chiuso la domenica

La prelazione è attiva online sul sito Sport.Ticketone.it

Questi i prezzi dei biglietti:

· TRIBUNA CENTRALISSIMA: 50,00 euro [6-14 anni 10 euro; ridotto donne/over 65, diversamente abili e under 18 40,00 euro]

· TRIBUNA CENTRALE: 38,00 euro [6-14 anni 10 euro; ridotto donne/over 65, diversamente abili e under 18 30,00 euro]

· TRIBUNA LATERALE: 24,00 euro [6-14 anni 10 euro; ridotto donne/over 65, diversamente abili e under 18 20,00 euro]

· CURVA SUD: 13,00 euro [6-14 anni 7 euro; ridotto donne/over 65, diversamente abili e under 18 10,00 euro]

Quando saranno in vendita i biglietti per Arezzo-Perugia?

L’apertura della vendita libera sarà alle ore 14:00 di lunedì 11 dicembre.