Pontedera corsaro in Coppa, vittoria a Chiavari

Vendicata la sconfitta in casa contro la Virtus Entella, il Gol di Fossati sancisce il passaggio del turno

Il Pontedera si afferma nella Coppa Italia Serie C, superando la Virtus Entella in una partita ricca di emozioni e colpi di scena. Il momento cruciale si è verificato all’inizio della partita, esattamente al nono minuto, quando l’Entella si è ritrovata in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Reali.

L’incontro ha avuto un inizio vivace, con il Pontedera che ha sfiorato il vantaggio con un’azione costruita da Tomaselli, ma Santini è stato anticipato dalla difesa avversaria. La situazione si è complicata per l’Entella con l’espulsione di Reali per un fallo su Salvadori, valutato come chiara occasione da rete. La superiorità numerica ha dato al Pontedera un’opportunità in più di prendere il controllo della partita. Nonostante l’inferiorità numerica, l’Entella ha provato a creare pericoli, con un colpo da calcio d’angolo di Disanto parato splendidamente da Lewis al 14′. Il Pontedera ha risposto con un contropiede che ha portato a un tiro di Tascone deviato in corner al 20′. Tuttavia, è stato al 31′ che il Pontedera ha colpito: Delpupo ha servito un preciso assist per Fossati, che ha controllato e ha calciato alle spalle di Siaulys, portando il risultato sul 1-0. L’Entella ha cercato di rispondere al 33′ con un tentativo di Lipani da fuori area che è salito di poco sopra la traversa.

Nel secondo tempo, nonostante gli sforzi dell’Entella, il Pontedera ha gestito il vantaggio e difeso con determinazione. Lewis è stato protagonista di interventi chiave, respingendo un potente tiro di Clemenza al 63′. L’Entella ha avuto un’occasione d’oro al 77′ con una deviazione di Faggioli su cross di Parodi, ma il tiro non è riuscito a trovare la porta. Nonostante il forcing finale dell’Entella, il Pontedera ha gestito il vantaggio con intelligenza, assicurandosi la vittoria e il passaggio al turno successivo della Coppa Italia Serie C.

Ora la squadra guarda al prossimo impegno con fiducia e determinazione, pronta a continuare a brillare nel torneo.