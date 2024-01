Gennaio, un calendario pieno di partite per la Fiorentina

Gennaio fitto di Impegni per la Fiorentina, oggi riprendono gli allenamenti

La Fiorentina, dopo un breve periodo di pausa durante le festività, ha messo in agenda la data odierna, 2 gennaio, per tornare ad allenarsi al Viola Park in vista di un mese che si prospetta ricco di impegni e sfide cruciali.

La squadra, guidata da mister Vincenzo Italiano, non solo è pronta a riprendere il proprio cammino in Serie A e in Coppa Italia ma dovrà impegnarsi anche in Supercoppa Italiana.

Le partite della Fiorentina a gennaio 2024

Il ritorno in campo è fissato per l’Epifania, il 6 gennaio, quando i viola affronteranno il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La trasferta sarà seguita da un ritorno al Franchi il 14 gennaio, con la Fiorentina chiamata a sfidare l’Udinese, reduce da una vittoria contro il Bologna nell’ultima partita del 2023.

L’inizio del 2024 vedrà poi la Fiorentina confrontarsi con una delle squadre di vertice della Serie A, l’Inter, il 28 gennaio. Un match che si preannuncia stimolante e che rappresenterà una tappa importante per i viola.

Un’altra data da segnare sul calendario è quella del 14 febbraio, il mese prossimo, quando la Fiorentina affronterà il Bologna visto che la partita è stata spostata a San Valentino, poiché a metà gennaio la squadra partirà per Ryad, dove il 18 gennaio affronterà il Napoli nella semifinale di Supercoppa italiana. In caso di successo, la Fiorentina si giocherà la finale il 22 gennaio, cercando di conquistare il primo trofeo della gestione Commisso.

In aggiunta a questo fitto calendario di partite di campionato e coppe nazionali, la Fiorentina dovrà anche affrontare il quarto di finale di Coppa Italia contro il Bologna, programmato per il 9 o il 10 gennaio al Franchi.

Il calendario

6 gennaio: Sassuolo-Fiorentina (Serie A)

9-10 gennaio: Fiorentina-Bologna (Coppa Italia)

14 gennaio: Fiorentina-Udinese (Serie A)

18 gennaio: Napoli-Fiorentina (Supercoppa 2023)

22 gennaio: finale di Supercoppa 2023

28 gennaio: Fiorentina-Inter

Un mese che si preannuncia quindi carico di tensione e determinante per il percorso della squadra viola nella stagione in corso. Gennaio si prospetta così un periodo cruciale che offrirà risposte importanti sul destino della Fiorentina in diverse competizioni.