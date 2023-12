Supercoppa 2023: orari ufficiali e novità nel regolamento

La Lega Serie A ha diramato gli orari delle tre partite per decretare il vincitore della Supercoppa 2023, in programma in Arabia Saudita.

Quando si giocano le semifinali di SuperCoppa

Il Napoli affronterà la Fiorentina il 18 gennaio alle ore 20:00 italiane, corrispondenti alle 22:00 locali. Mentre l’Inter e la Lazio si scontreranno il giorno successivo alla stessa ora.

Quando si gioca la finale di Supercoppa 2023

La tanto attesa finale si terrà il 22 gennaio, sempre alle 20:00 italiane.

Regolamento

Una delle novità più significative riguarda il regolamento della competizione. Dopo i tempi regolamentari, non verranno disputati i supplementari. Le squadre si sfideranno direttamente dalla fatidica distanza degli undici metri, attraverso i calci di rigore, per determinare il vincitore.

Questo cambio di regolamento potrebbe portare maggiore suspense e emozioni al torneo, eliminando la fase degli extra time e consegnando direttamente alle lotte dai calci di rigore la risoluzione delle partite in caso di parità al termine dei tempi regolamentari.

La decisione di giocare direttamente ai rigori potrebbe avere un impatto significativo sulla strategia delle squadre e sul modo in cui affrontano le partite, aumentando l’incertezza (e salvaguardando le squadre dalle fatiche dei 120 minuti di gioco).

La Supercoppa 2023 si preannuncia dunque carica di sorprese e tensione, con le squadre pronte a dare il massimo per sollevare il trofeo.