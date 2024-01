Idolo juventino, ma tifoso della Fiorentina: la ‘videoconfessione’ di Andrea Barzagli

La carta d’identità avrebbe potuto svelare da tempo la verità sul tifo di Andrea Barzagli, ma abbiamo dovuto aspettare oggi per scoprire la verità.

Niente di sconvolgente per carità, anzi dovrebbe essere la normalità, ma diciamo che in pochi si aspettavano la dichiarazione di tifo fatta oggi ai canali della Lega Serie A.

L’appuntamento è stato Storie di Serie A, il format di Alessandro Alciato che racconta le storie di grandi personaggi che hanno lasciato un segno indelebile nel nostro campionato.

L’intervista di Andrea Barzagli

Ospite del 21° episodio è Andrea Barzagli | Radio TV Serie A con RDS

Ai microfoni della radio Andrea Barzagli ha ricordato anche come sia nato il suo tifo per i colori viola: “I miei genitori e mio fratello sono tifosi della Fiorentina e anche io avevo l’abbonamento in curva. Poi quando ho iniziato a giocare seriamente, avevo gli impegni la domenica e non ci sono più andato. È la cultura del nostro paese che fa sì che ci siano difficoltà nel parlare di queste cose. Io vivo a Firenze da tre anni, è chiaro che non me le vado a cercare allo stadio, perché so che sono visto come un ex giocatore della Juventus. Mio figlio adesso gioca per la Fiorentina, ma non vado al Franchi, ma vado a vederlo nel meraviglioso centro sportivo che hanno fatto”.