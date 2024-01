Integrity Tour: 10 nuove tappe tra i club di Serie C

Riparte Integrity Tour, il progetto a firma Lega Pro e Sportradar per contrastare le pratiche di Match fixing.

Esponenti degli enti promotori e dell’Associazione Italiana Calciatori faranno visita ai club dei tre gironi della Serie C NOW per introdurre temi fondamentali ed improcrastinabili per la salvaguardia del sistema calcio e, soprattutto, per la salute e la formazione degli atleti, dalle prime squadre alle compagini primavera.

Lo scopo dell’Integrity Tour è quello di diffondere il più possibile la cultura della trasparenza e della legalità, di cui Lega Pro si fa portatrice.

Appuntamento al giorno 12 gennaio 2024 per la prima tappa ospitata dalla Lucchese 1905, mentre il 19 gennaio l’Integrity Tour si terrà in casa VIS Pesaro.