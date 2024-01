Rigori vincenti, Fiorentina in semifinale dopo 120′ senza reti contro il Bologna

La Fiorentina accede alla terza semifinale consecutiva per la prima volta nella sua storia dopo una battaglia senza esclusione di colpi con il Bologna; dopo 120 tesissimi minuti di gioco, ci sono voluti i rigori per eleggere un vincitore, con i padroni di casa che staccano il biglietto per la semifinale grazie al rigore decisivo di Maxime Lopez.

La Fiorentina si qualifica per le semifinali della Coppa Italia 2023/24, superando il Bologna ai calci di rigore dopo uno 0-0 nei tempi regolamentari e supplementari. La partita, giocata su ritmi intensi ma con poche emozioni, ha visto la squadra di Vincenzo Italiano soffrire contro un Bologna determinato, che ha colpito addirittura tre legni (anzi, due visto che Orsolini era in offside) durante l’incontro.

Entrambe le squadre hanno iniziato il Derby dell’Appennino con ritmi elevati, ma le occasioni da gol sono rimaste piuttosto limitate nei primi 45 minuti. Italiano ha optato per una formazione con tre difensori, cercando di sorprendere il Bologna, mentre il tecnico avversario ha schierato Orsolini e Saelemaekers a supporto di Zirkzee.

La prima frazione di gioco si è chiusa senza particolari sussulti, con l’unica emozione data da Zirkzee che ha colpito la parte alta della traversa. Il secondo tempo ha visto il Bologna premere maggiormente, creando diverse occasioni per sbloccare il risultato. Orsolini ha sfiorato il gol colpendo il palo, ma l’azione è stata fermata per fuorigioco. Tra i felsinei anche Zirkzee e Ferguson hanno provato a mettere in difficoltà il portiere della Fiorentina ma negli ultimi minuti di recupero un’ultima occasione per vincere arriva alla Fiorentina: deviazione per il colpo di testa di Martinez Quarta, ma Skorupski risponde d’istinto.

Nei tempi supplementari, il Bologna ha continuato a essere pericoloso, colpendo di nuovo un legno con Zirkzee. La Fiorentina cresce a discapito degli emiliani, Kayode ha il colpo del ko ma la palla esce fuori. Idem Orsolini, ma un controllo impreciso di fronte al portiere lo ha privato di una chance.

Rigori Decisivi

Con l’1-1 dopo i rigori, la Fiorentina è riuscita a prevalere grazie all’errore di Posch del Bologna.

LA SEQUENZA DEI RIGORI

Ferguson (B) – gol

– gol Mandragora (F) – gol

– gol Zirkzee (B) – gol

– gol Arthur (F) – gol

– gol Orsolini (B) – gol

– gol Milenkovic (F) – gol

– gol Calafiori (B) – gol

– gol Mina (F) – gol

– gol Posch (B) – fuori

– fuori Lopez (F) – gol

Ora, la squadra di Italiano attende la vincente di Milan-Atalanta per le semifinali della Coppa Italia.

[articolo aggiornato alle 10:13]