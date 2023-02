Perché parliamo del “Derby dell’Appennino”

Il “Derby dell’Appennino” – geograficamente parlando – è una partita di calcio tra due squadre di club situati sui versanti opposti dell’Appennino settentrionale: il Bologna e la Fiorentina.

Il nome deriva dalla posizione geografica delle due città, che sono separate solo da poche decine di chilometri.

Il primo incontro tra le due squadre risale al 1928, e da allora il derby ha assunto un significato storico e simbolico per entrambe le città e i loro tifosi.

Nel corso degli anni, la rivalità tra Bologna e Fiorentina è cresciuta, alimentata da scambi di giocatori, allenatori e risultati sul campo. Oggi, il Derby dell’Appennino forse non è più uno degli eventi più attesi nell’ambito del calcio italiano, ma rimane il suo fascino lungo quasi un secolo di storia rappresentando ancora un simbolo della passione e della tradizione del tifo.

Le statistiche in breve

Le statistiche relative alle partite giocate tra Bologna e Fiorentina, escluse le amichevoli, mostrano una lotta serrata tra le due squadre per molti anni, con un predominio dei viola emerso solo negli ultimi decenni. Nel complesso, le partite giocate sono 159, con 46 vittorie per il Bologna, 51 pareggi e 61 vittorie per la Fiorentina. Anche i gol segnati rispecchiano questa altalena, con 176 gol segnati dal Bologna e 211 gol segnati dalla Fiorentina.

In particolare, la Serie A, la massima divisione del calcio italiano, vede 145 partite giocate tra le due squadre, con 41 vittorie per il Bologna, 46 pareggi e 57 vittorie per la Fiorentina. Anche in questo caso, i gol segnati rispecchiano questa tendenza, con 152 gol segnati dal Bologna e 188 gol segnati dalla Fiorentina.