“Fiorentina da 8, non capisco le polemiche”

Gaetano D’Agostino: “Alla Viola do un 8 pieno. Tra i club migliori in Italia, non comprendo le critiche”

Gaetano D’Agostino ha concesso una lunga intervista ai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse.it. Oltre ad aver affrontato i temi Roma, Napoli e Udinese, D’Agostino ha parlato della stagione della Fiorentina e del lavoro svolto dalla dirigenza viola in questi ultimi anni.

Ecco il botta e risposta sulla Fiorentina.

Negli ultimi giorni sono piovute diverse accuse verso la società Fiorentina, per la mancanza di rinforzi offensivi: ti senti di condividere queste critiche, considerata la stagione fin qui vissuta dai viola? E se invece dovessi dare un voto all’operato della società in questi ultimi anni?

“Comincio dalla fine: il voto è 8 pieno, considerando il fantastico centro sportivo costruito ed i risultati ottenuti, sia in campo italiano che europeo. È vero che sul mercato sono stati forse abituati meglio, ma la Fiorentina ha un progetto serio, è una delle società migliori in Italia. Perciò non capisco le critiche, considerata l’ottima programmazione dimostrata in questi anni”.