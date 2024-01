Fiorentina a due facce nel 2-2 contro l’Udinese: i viola rischiano ma potevano vincere

Fiorentina e Udinese si sono sfidate in una partita dai forti contrasti al Franchi, terminata con un pareggio che, se da un lato ha consentito ai viola di confermare e la loro posizione al quarto posto, dall’altro ha lasciato l’amaro in bocca per l’occasione persa contro una squadra che annaspa in zona salvezza.

Dal canto suo squadra di Cioffi ha avuto l’opportunità di conquistare la terza vittoria stagionale, andando i in vantaggio per due volte: Lovric nel primo tempo e Thauvin nella ripresa hanno portato avanti l’Udinese, ma entrambi i vantaggi sono stati annullati da una Fiorentina che, nonostante le difficoltà iniziali, è riuscita a reagire.

Vincenzo Italiano, premiato all’inizio della partita come miglior allenatore di dicembre, ha optato per una formazione con Beltran come punta centrale, supportato da Ikoné, Bonaventura e Brekalo. In difesa, l’esclusione di Milenkovic a favore di Ranieri.

La partita

L’Udinese, messa bene in campo, è passata in vantaggio dopo dieci minuti con Lovric, sfruttando una rapida ripartenza orchestrata da Lucca. La Fiorentina ha faticato nella prima parte del match, subendo gli attacchi dei friulani che hanno sfiorato il raddoppio in almeno tre occasioni. Nella ripresa, Italiano ha apportato cambiamenti tattici, inserendo Arthur e Faraoni, con quest’ultimo autore dell’assist per il gol di Beltran. Infatti il gol del momentaneo pareggio è arrivato dalla testa dell’argentino che ha sfruttato un cross preciso dell’ex veronese.

Anche Thauvin, un altro subentrato per l’Udinese, è stato protagonista nella prima occasione sui suoi piedi quando ha riportato in vantaggio la squadra bianconera Non è finita la commedia delle sostituzione: Nzola, subentrato anch’egli, ha siglato il pareggio su rigore, assegnato dall’arbitro Nichelino dopo aver fatto ricorso al VAR per un fallo di mano di Ferreira sulla conclusione di Beltran.

Il finale di partita è stato convulso, con Success che ha mancato il tris per l’Udinese mentre Bonaventura nel secondo minuto di recupero ha colpito un palo a portiere battuto. Insomma, nonostante le opportunità avute, entrambe le squadre hanno dovuto accontentarsi di un punto ciascuna.

Per la Fiorentina ora non c’è tempo per pensare, domani si vola in Arabia visto che giovedì ci sarà la semifinale contro il Napoli.

Gli highlights