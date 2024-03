Fiorentina beffata all’ultimo istante: 2-2 con la Roma, pesa l’ennesimo rigore sbagliato

Che amarezza per una delle più belle Fiorentina dell’anno: avanti meritatamente, sbaglia l’ennesimo rigore e a tempo scaduto prende il 2-2. Che dire? Meglio raccontare la partita.

Le formazioni ufficiali vedono la Fiorentina schierare un 4-2-3-1 con Terracciano, Kayode, Ranieri, Milenkovic, Biraghi, Lopez, Mandragora, Sottil, Bonaventura, Gonzalez, e Belotti. La Roma risponde con un modulo speculare (4-3-3) composto da Svilar, Llorente, Ndicka, Mancini, Angelino, Cristante, Paredes, Aouar, Dybala, Lukaku, e El Shaarawy.

Il primo tempo inizia con la Fiorentina che inizia aggressiva, ma la Roma risponde con un tentativo di Angelino al 2′. Il possesso palla è prevalentemente della Fiorentina nei primi minuti, ma la Roma cerca di organizzarsi con un 3-5-2 in fase di possesso. Lukaku prova a impegnare Terracciano al 5′, ma l’estremo difensore viola respinge il suo tiro. Al 18′ la Fiorentina passa in vantaggio con un gol di Luca Ranieri, che sfrutta un angolo di Biraghi colpendo di testa. Uno a zero, meritato.

La Roma fatica a liberare giocatori davanti a Terracciano, e la Fiorentina si rende pericolosa in diverse occasioni. Mancini viene ammonito al 6′ per un fallo su Sottil, ma la Roma riesce a difendersi. Il primo tempo prosegue con la Fiorentina padrona del campo, sfiorando il raddoppio con diverse occasioni. Al 33′, De Rossi è costretto a sostituire Mancini per evitare un secondo cartellino giallo che non solo era nell’aria ma che sembrava esserci per tutti tranne che per l’arbitro Massa. Nel frattempo, la Roma cerca di rispondere, ma la difesa viola resta solida. Anzi, la prima metà si chiude con un’ammonizione per Paredes al 37′, come se la direzione arbitrale si sentisse in colpa per il mancato rosso di un quarto d’ora prima.

La Fiorentina continua a creare occasioni, ma Svilar si distingue con alcune parate importanti. La squadra di casa sembra più determinata, ma la Roma cerca di reagire, anche se fatica a trovare spazi davanti a Terracciano.

Si riparte senza Nico, al suo posto Ikoné, ma ancora viola in apertura con Belotti che mette fuori di poco un cross da angolo. Al quinto però i giallorossi rischiano di pareggiare con Cristante che impegna a terra Terracciano. Il pari arriva al 12esimo, Aouar si trova in posizione perfetta sul cross dalla sinistra per mettere di testa al sette. Uno a uno nel momento migliore dei giallorossi, ma immeritato per quanto visto nella prima ora di gioco. La Roma trova coraggio e vuole essere letale: al 60esimo manca solo una deviazione per un cross che sembrava destinato a battere Terracciano. L’inerzia della gara si è ribaltata. Nel momento più sofferto arriva il cross giusto di capitan Biraghi: è appena scoccato il minuto 68, quando nella palla spiovente dalla sinistra prima arriva il tocco di Belotti e poi Mandragora che è freddo di fronte a Svilar per il 2-1 sotto la Fiesole.

Al 72° De Rossi fa entrare l’ex empolese Baldanzi, papabile in viola la scorsa estate, per Dybala mentre El Shaarawy lascia spazio a Zalewski. Cinque minuti esce Sottil, applaudito dal Franchi, per Duncan: palese la solidità che cerca Italiano nel finale. Subito dopo ingenuità di Paredes, trattiene l’ex compagno Belotti in area: rigore netto. Tira Biraghi, quinto errore – su sei penalty – dei viola dagli undici metri nel 2024!

La Roma si spinge in avanti, prova a fare possesso asfissiante: i viola provano a mettere le barricate, tre cambi nel primo minuto di recupero. Non basta, dopo 10 secondi dall’ultimo minuto di recupero Lllorente mette nel sacco il 2-2. Che beffa, doppia, forse tripla.

Fiorentina – Roma 2-2

Fiorentina Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Lopez (45′ s.t. +1 Melo), Mandragora (45+1 s.t. Barak); Gonzalez (1′ s.t. Ikoné), Bonaventura, Sottil (32′ s.t. Duncan), Belotti (45+1 s.t Nzola).

Roma Svilar; Mancini (33′ Huijsen), Llorente, Ndicka, Angelino (33′ s.t Spinazzola); Cristante, Paredes (33′ s.t. Pellegrini), Aouar; Dybala (27′ s.t. Baldanzi), El Shaarawy (27′ s.t. Zalewski); Lukaku.

Arbitro: sig. Massa di Imperia

Reti: 18′ Ranieri, 13′ s.t. Aouar, 23′ s.t. Mandragora, 45’+5′ s.t. Llorente.

Note: Al 34′ s.t. Biraghi ha sbagliato un calcio di rigore.