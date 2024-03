Di Santo, gol da tre punti per la Lucchese contro l’Olbia

La Lucchese ritorna alla vittoria al Porta Elisa regalandosi tre punti davanti ai propri tifosi, superando di misura l’Olbia grazie al gol di Disanto.

La Lucchese, con Testini ancora in panchina e Gorgone in tribuna per scontare l’ultimo turno di squalifica, si presenta in campo con il modulo 4-3-3. Inizia subito in modo aggressivo con Yeboah, che sfiora il gol di testa al 2′. Poco dopo, al 7′, è Gucher a calciare da fuori. Il terreno di gioco non permette un gioco tranquillo, con entrambe le corsie esterne impraticabili, costringendo entrambe le squadre a affidarsi a traversoni centrali.

Al 32′, Visconti è costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio alla coscia destra. La Lucchese si porta in vantaggio al 39′ con Disanto, che sfrutta al meglio un traversone rasoterra di Rizzo Pinna, segnando il suo primo gol in maglia rossonera. La squadra è nuovamente vicina al secondo gol con Rizzo Pinna, direttamente su punizione allo scadere del primo tempo, ma Rinaldi alza la palla sopra la traversa.

La ripresa offre poche emozioni, con una Lucchese stanca che tenta di raddoppiare, come al 30′ con Yeboah che cerca di servire Disanto, ma senza successo. L’Olbia cerca il gol fino alla fine, ma la Lucchese, determinata in memoria di Beppe Lorenzini, si aggiudica una vittoria fondamentale per la propria classifica.