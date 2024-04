I viola non sanno più vincere, Ikoné riprende il Genoa (1-1)

Nel posticipo della 32ª giornata di Serie A, la Fiorentina pareggia 1-1 contro il Genoa al Franchi, in una partita che forse valeva la rincorsa europea in campionato per i viola ma in realtà forse nemmeno quella.

Come da aspettative della vigilia la gara è stata caratterizzata da momenti di equilibrio e da emozioni soprattutto nella ripresa. I ragazzi dell’ex Gilardino sono stati più vivaci nel primo tempo e hanno trovato il vantaggio su rigore al 42′ con Gudmundsson, giocatore che era stato oggetto di desiderio della Fiorentina durante il mercato invernale. Tuttavia, la squadra viola non ha perso la determinazione e ha trovato il pareggio al 9′ della ripresa grazie a Ikonè, che di testa ha sfruttato l’assist di Bonaventura. Insomma, niente di nuovo: viola male nel primo tempo, bene nel secondo come a Torino.

La partita

Il tecnico Vincenzo Italiano ha effettuato alcune scelte tattiche, lasciando inizialmente a riposo Nico Gonzalez in vista del ritorno dei quarti di Conference League contro il Viktoria Plzen. Tuttavia, ha schierato giocatori di qualità come Bonaventura e Beltran. La novità è stata la posizione di Gudmundsson come mezzala.

La partita è stata abbastanza intensa sin dalle prime battute, con entrambe le squadre che hanno avuto occasioni da gol. Il Genoa ha sfiorato il vantaggio al 12′, con Luca Ranieri che è stato bravo a sventare un’incursione in area di Messias. La Fiorentina ha risposto con Beltran al 22′, il cui destro a giro ha messo i brividi agli avversari. Fra il 22’ e il 25’, la gara si è accesa: Terracciano ha salvato la Fiorentina parando un colpo di testa di Ekuban su cross di Martin, mentre Belotti ha insaccato su assist di Beltran, ma la rete è stata annullata per fuorigioco. Al 42′, il Genoa ha trovato il vantaggio su rigore con Gudmundsson dopo un clamoroso errore difensivo dei gigliati che tra Quarta e Parisi non sono riusciti a risolvere dopo averlo creato con un retropassaggio troppo lento dell’argentino al portiere.

Nella ripresa, la Fiorentina ha reagito e ha trovato il pareggio al 9′ grazie a Ikonè, che ha colpito di testa su assist di Bonaventura. Nonostante gli sforzi di entrambe le squadre, il risultato non è più cambiato, con il Var che ha annullato un rigore su Retegui tra mille proteste.

Nonostante il pareggio, entrambe le squadre hanno dato il massimo in campo, dimostrando impegno e determinazione. La Fiorentina dovrà continuare a lottare fino alla fine della stagione, cercando di migliorare le proprie prestazioni per raggiungere i propri obiettivi.

Fiorentina – Genoa 1-1, gli highlights