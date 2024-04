Mattia Giani è morto, lutto nel calcio toscano

Una tragica notizia ha colpito il mondo del calcio toscano: Mattia Giani, calciatore del Castelfiorentino cresciuto nelle giovanili dell’Empoli, è spirato oggi all’ospedale Careggi, dove era ricoverato da ieri pomeriggio dopo aver subito un arresto cardiaco durante una partita di Eccellenza Toscana.

Giani, che aveva compiuto 26 anni a gennaio, ha vestito la maglia azzurra dell’Empoli fino al 2017. La stagione 2016-2017, infatti, è stata l’ultima in cui ha indossato la maglia azzurra prima di essere ceduto al Pisa nel gennaio 2017, dove ha disputato il Campionato Primavera.

Dopo l’esperienza al Pisa, Giani ha giocato in diverse squadre tra cui il Ponsacco e il Savona, prima di approdare al Castelfiorentino nell’estate del 2022.

La sua tragica scomparsa ha lasciato un vuoto nel mondo del calcio, dove era conosciuto e apprezzato non solo per le sue capacità sportive ma anche per la sua personalità. Le sue condizioni, dopo l’arresto cardiaco in campo, sono parse subito gravissime e nonostante le cure immediate, purtroppo, non ce l’ha fatta

Le condoglianze alla famiglia e ai suoi cari da parte di tutta la redazione di Calciotoscano.