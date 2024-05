Anima viola, la nuova maglia della Fiorentina 2024-2025

Fiorentina e Kappa presentano la nuova Kappa® Kombat™ Pro 2025, versione Home, con un design classico che vuole rispecchiare il DNA dell’ACF Fiorentina.

La texture è un all-over che si ripete sul fronte corpo, maniche e pannello posteriore creando un effetto a trame diagonali tono su tono, favorendo la visione dei riflessi di luce sulla maglia.

Sul retro-colletto, lato esterno, si trova la scritta FIORENTINA, sul lato interno del colletto, invece, continuano a campeggiare i 13 gigli: 12 in omaggio al dodicesimo uomo, uno di colore diverso per Davide Astori, l’indimenticato capitano. A livello tecnico, la Kappa® Kombat™ Pro 2025 è ulteriormente perfezionata nei suoi tessuti ultraleggeri e nelle cuciture in Nylon stretch per garantire massimo comfort ed elasticità. La Tecnologia Hydroway Protection assicura alta traspirabilità e un rilascio efficace del calore corporeo. Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per annullare gli sfregamenti sulla pelle.

Anche per la stagione 2024/2025 la Fiorentina sarà abbinata al brand Kappa®, per quanto riguarda l’equipaggiamento tecnico-sportivo in campo, e ai marchi Robe di Kappa®, K-Way®, Superga®, Briko® e Sebago®, per abbigliamento e calzature di rappresentanza. I prodotti a marchi del Gruppo BasicNet saranno indossati anche dalle giovanili della Fiorentina, maschili e femminili.

Dove comprarla

La nuova maglia è in vendita da domani 17 maggio su fioretinastore.com e presso tutti i Fiorentina store, oltre che su kappa.com.