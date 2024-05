Campaniello, Lauricella e Orlandi convocati per l’Europeo Under 17

Thomas Campaniello, Giovanni Lauricella e Andrea Orlandi sono stati convocati dal tecnico della Nazionale Under 17 Massimiliano Favo per la fase finale dell’Europeo di categoria, in programma dal 20 maggio al 5 giugno a Cipro.

L'Italia, inserita nel gruppo C, farà il suo esordio nella competizione martedì 21 maggio (ore 19.30 italiane) all'AEK Arena di Larnaca con la Polonia prima di affrontare i pari categoria di Slovacchia e Svezia rispettivamente venerdì 24 (ore 17 italiane) al Dasaki Achnas Stadium di Dasaki e lunedì 27 (ore 17 italiane) allo Stadio Tasos Markou di Paralimni. I quarti di finale, ai quali accederanno le prime due classificate di ciascuno dei quattro gironi, sono in programma il 29 e il 30 maggio, le semifinali domenica 2 giugno e la finale mercoledì 5 (ore 19.30 italiane) al Limassol Stadium.