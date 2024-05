Sarri e la Fiorentina, la battuta virale: “Andare al Viola Park, bussare e vedere se qualcuno apre”

Dopo l’iniziativa di sostegno a Valerio Pianigiani, candidato sindaco a Figline e Incisa Valdarno, Maurizio Sarri è tornato a parlare con i giornalisti a Firenze, lontana dalla “sua” Matassino.

Una delle domande più calde nella giornata dedicata alla presentazione della XXII edizione del Memorial Niccolò Galli, Sarri ha risposto così: “Qualche anno fa sì la Fiorentina mi ha cercato, ma mai in queste ultime sessioni di mercato. L’unico modo per andare a lavorare a Firenze sarebbe quello di andare al Viola Park, suonare e vedere se qualcuno apre. Io sono disponibile a tutti i progetti che mi intrigano e non ho preclusione verso nessuno: non cerco la Champions o altro. A questo punto della mia carriera non mi interessano molti discorsi mediatici”.