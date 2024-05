L’Empoli si salva se… tutti i casi per l’ultima giornata di Serie A

Serie A, battaglia salvezza: tutto si decide all’ultima giornata

Il finale di stagione in Serie A si prospetta emozionante, con la salvezza che verrà decisa soltanto all’ultimo turno. Dopo la retrocessione del Sassuolo e il pareggio 1-1 tra Udinese ed Empoli, e in attesa del risultato del posticipo tra Salernitana e Verona, sono quattro le squadre ancora in corsa per evitare la retrocessione.



Se il Verona dovesse vincere all’Arechi, sarebbe aritmeticamente salvo, lasciando tre squadre a lottare per non retrocedere. Tuttavia, rimane concreta l’ipotesi di uno spareggio, previsto dal regolamento in caso di arrivo a pari punti al 18° posto di due o più squadre. Se tre squadre dovessero terminare a pari punti, le due peggiori nella classifica avulsa si affronterebbero in uno spareggio su 180 minuti.

La Classifica Attuale

Frosinone: 35 punti

Verona: 34 punti (una partita in meno)

Udinese: 34 punti

Empoli: 33 punti

Il Calendario dell’Ultima Giornata

Frosinone-Udinese

Empoli-Roma

Verona-Inter

Le Possibilità di Salvezza

Verona: Il Verona necessita di due punti per garantirsi la salvezza. Con una vittoria contro Salernitana o Inter, oppure con due pareggi, sarà salvo. Anche in caso di doppia sconfitta, il Verona si salverà se l’Empoli perderà contro la Roma o se i toscani pareggeranno e l’Udinese perderà a Frosinone, grazie alla miglior classifica avulsa.

L’ipotesi Spareggio:

Lo spareggio si verificherà se due squadre arriveranno a pari punti a quota 34 (tra Empoli, Udinese e Verona) o a quota 35 (Frosinone e Verona). In caso di spareggio, le partite si giocheranno su 180 minuti, con la gara di ritorno in casa della squadra meglio piazzata nella classifica avulsa.

Questo scenario imprevedibile rende l’ultima giornata di campionato imperdibile, con il destino delle squadre in bilico fino all’ultimo minuto .