Troppa Roma per le viola, si chiude il campionato in terza posizione

Troppa Roma per la Viola che nell’ultima gara di Serie A Femminile deve cedere alle Campionesse d’Italia 5-0. Risultato in realtà molto ingiusto per quanto fatto vedere sul campo: brave le giallorosse a capitalizzare le occasioni, più sfortunate e meno ciniche le gigliate che non riescono a sfruttare le chance create.

Il primo tempo si chiude 1-0, con la rete di testa di Minami che spezza l’equilibrio. Nella ripresa sale la Roma aumenta l’intenstià e passa con Troelsgaard, Giacinti (doppietta) e Viens.

Cala il sipario sul Campionato ma non sulla stagione viola: testa ora a venerdì ore 21.30 quando ancora Roma e Fiorentina si sfideranno nella Finale di Coppa Italia.

TABELLINO



AS ROMA: Ohstrom (59’ Korpela), Minami, Di Guglielmo, Valdezate, Giacinti, Giugliano (46’ Kumagai), Haavi (59’ Feiersinger), Bartoli, Ciccotti (C) (78’ Tomaselli), Glionna (46’ Viens), Troelsgaard.

A disposizione: Greggi, Sonstevold, Linari, Pellegrino.

All.Alessandro Spugna

ACF FIORENTINA: Baldi, Agard (82’ Spinelli), Georgieva (60’ Erzen) ,Toniolo, Faerge, Severini (70’ Cinotti), Johannsdottir, Catena, Boquete (C), Hammarlund (60’ Longo), Janogy (70ì Mijatovic).

A disposizione: Parisi, Lundin, Tucceri Cimini, Russo.

All.Sebastian De La Fuente

Ammonite: Bartoli R, Giacinti R, Catena F

Risultato finale 5-0 (37’ Minami R, 52’ Troelsgaard, Giacinti 58’ e 80’, 84’ Viens)

Fonte fiorentina.it