Guðmundsson si presenta tra sassolini ed entusiasmo: “Carico per questa nuova avventura”

«Ho scelto con forza la Fiorentina, sono carico per questa nuova avventura. Una nuova società con grandi ambizioni per arrivare in alto». Si presenta così ‘Albert’ – questo il nome sulla maglia ufficiale al posto del più lungo e complesso cognome Guðmundsson – ai microfoni della presentazione ufficiale. «Voglio essere a disposizione il prima possibile, sono fiero dei 100 goal segnati tra i professionisti, ma non è questo l’obiettivo. Il mio compito è rendere al massimo in campo per la squadra».

«Il Mister è giovane ed ambizioso e ha dimostrato tanto a Monza – ha spiegato il nuovo esterno offensivo viola – uno dei motivi per cui sono qui è anche la sua energia e le sue idee su come si gioca a calcio».

«Mi piace mantenere il ritmo alto in campo, mettere gli avversari in difficoltà con la mia velocità, certo il goal è importante, ma è bello anche dare la gioia di un assist vincente».

Non è tutto, alla domanda sul suo addio a Genova ha detto parole chiare: «Sono rimasto un po’ scioccato dai commenti di Blazquez, l’ad del Genoa. Avevo un buon rapporto con lui, lo conoscevo anche a livello personale. Non voglio parlare male di lui, mi ha aiutato molti in questi ultimi due anni. La gente non dovrebbe credere a tutto quello che legge nella stampa. Diceva di avermi proposto un aumento di un milione all’anno, ma questo è molto distante dalla realtà. Bisogna stare attenti a queste fake news».