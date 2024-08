Puskas Akademia, i 24 convocati di Palladino

Assenti Nico Gonzalez e Gudmonsson per ragioni ovviamente opposte: il primo si allena in disparte durante questa convulsa fase di calciomercato, il secondo deve recuperare da alcuni fastidi come ha detto nella presentazione al Viola Park.

La lista dei convocati viola per la partita contro il Puskas

1) AMRABAT Sofyan

2) BARÁK Antonin

3) BELTRÁN Lucas

4) BIANCO Alessandro

5) BIRAGHI Cristiano

6) BREKALO Josip

7) COLPANI Andrea

8) COMUZZO Pietro

9) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

10) DE GEA QUINTANA David (P)

11) IKONE Nanitamo Jonathan

12) INFANTINO Gino

13) KAYODE Michael Olabode

14) KEAN Bioty Moise

15) KOUAME Kouakou Christian Michael

16) MANDRAGORA Rolando

17) MARTINELLI Tommaso (P)

18) MARTÍNEZ QUARTA Lucas

19) PARISI Fabiano

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) RICHARDSON Michael Amir Junior

23) SOTTIL Riccardo

24) TERRACCIANO Pietro (P)