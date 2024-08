Vigilia di Coppa, Palladino e Ranieri: “Pronti per la Conference League”

Così MISTER PALLADINO:

PUSKAS – “C’è emozione, c’è adrenalina. Dobbiamo essere concentrati, siamo carichi e motivati, cercheremo di fare una grande prestazione contro il Puskas. Ci teniamo a fare bene e a passare il turno. Vogliamo passare il turno. Loro sono molto preparati, si difendono molto bassi e giocano di ripartenza”.

GESTIONE ROSA – “Non cambia niente. Per noi fare più competizioni deve essere un orgoglio. Io mi affido molto al mio staff ed ai miei ragazzi per affrontare ogni gara nel miglior modo possibile. Questo è il nostro pensiero di base”

GONZALEZ – “Nico è un bravo ragazzo. Lui e la società si stanno parlando. Io ho una grande gruppo che ha in testa solo il Puskas, non siamo distratti da niente e da nessuno. Una volta completata la rosa capiremo sistemi di gioco per mettere in campo la miglior Fiorentina”.

BELTRAN – “E’ arrivato dopo, ma si è subito calato nella parte. Ci sto lavorando tanto. Può fare la punta o la tre-quarti. Lucas è intelligente e predisposto ad apprendere”

DE GEA: “Ha portato grande professionalità. L’ho visto molto bene. Potrebbe partire titolare domani, vediamo”

DIFESA – “Abbiamo lavorato tanto giocando a tre e stiamo andando avanti così. In questo momento è importante non fare stravolgimenti. Chiuso il mercato lavoreremo su tutto il resto”

Così LUCA RANIERI:

CONTRATTO – “Tutto fatto, manca solamente la firma. A Firenze mi sento a casa e spero di onorare sempre la maglia”

LAVORI FRANCHI – “Sarà uno stadio diverso. Il Franchi tutto pieno ci ha sempre dato una spinta esagerata. Dovremo essere comunque bravi ad essere un’unica cosa anche questa stagione”.

OUT LA PRIMA – “Non è mai facile stare fuori. Non vedo l’ora di iniziare. Sono pronto, tutti insieme abbiamo fatto una grande preparazione per farci trovare al meglio da subito”.

PARMA – “Prima partita ufficiale contro una squadra che si conosce da anni. Sono convinto che anche quest’anno faremo un grandissimo lavoro”.

