La Pianese presenta le maglie per la stagione 2024/25

Il direttore sportivo Francesco Cangi: “Una giornata importante per la Pianese e per Piancastagnaio”

“Per la Pianese quello di oggi è un giorno importante. Un sentito grazie a tutti gli sponsor che hanno creduto in noi e ci hanno permesso di abbellire queste maglie”. Così ha esordito il direttore sportivo della Pianese, Francesco Cangi, nell’evento tenutosi questo pomeriggio presso lo stadio comunale di Piancastagnaio in cui sono state presentate le maglie da gioco che le zebrette indosseranno nel corso della stagione 2024/25. “Siamo quasi arrivati alla vigilia di questo inizio di campionato di Serie C, sarà una giornata storica per la Pianese e per Piancastagnaio. L’entusiasmo che abbiamo costruito dall’anno passato sarà l’ingrediente che non dovrà mai mancare, nonostante andremo ad affrontare un girone difficile a partire dall’impegno di sabato contro il Perugia. Non dovremo avere timori ma affrontare il campionato una partita alla volta”.

“Per la prima maglia – esordisce Veronica Seu, responsabile marketing – siamo partiti dai colori bianconeri della Pianese pensando a creare un’immagine più moderna e originale distanziandoci dal modello classico a strisce per portare un tocco di innovazione, creata dall’illusione data delle forme geometriche. Il risultato è un total black molto elegante”. “La seconda divisa vede confermare il colore giallo – spiega Simone Fantozzi del comparto marketing – che ci ha contraddistinto a partire dalla prima stagione che abbiamo fatto in Serie C. Nella scelta della terza maglia, invece, abbiamo optato per un colore innovativo, un blue royale molto acceso che proponiamo per la prima volta. Questo richiama la maggior parte degli sponsor che ci stanno accompagnando nel nostro percorso, a partire ovviamente da Stosa Cucine. Tengo a ringraziare Mizuno, che ha investito molto in questa partnership con la nostra società e ci ha dato un grandissimo supporto nell’approvvigionamento dei materiali”.



L’articolo proviene da U.S. Pianese.