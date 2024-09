Troppo Wolfsburg per le viola, finisce il cammino in Champions League

Il sogno della Fiorentina in UEFA Women’s Champions League si ferma in Germania, dove il Wolfsburg ha dominato anche il ritorno del secondo turno di qualificazione.

La squadra tedesca ha subito imposto il proprio ritmo, sbloccando il risultato nei primi minuti e ampliando il vantaggio nel corso della partita.

Nonostante il pesante punteggio dell’andata, le gigliate hanno mostrato carattere, con Durante che ha ipnotizzato Wilms dal dischetto, mantenendo viva la speranza fino all’intervallo. Tuttavia, nella ripresa, il Wolfsburg ha accelerato, trovando la rete con facilità e chiudendo ogni varco alle iniziative della Fiorentina.

Nel finale di partita, le emozioni non mancano: la Fiorentina termina in dieci per l’espulsione di Pastrenge, un episodio che riassume la frustrazione della serata.

Questa esperienza europea, sebbene amara, rappresenta un’importante lezione per la squadra di Mister De La Fuente, che può ora concentrarsi su nuovi obiettivi in campionato e nelle coppe nazionali.

Il prossimo impegno sarà cruciale, con la Fiorentina attesa da un big match di Serie A contro la Juventus il 30 settembre a Biella, dove sarà fondamentale ripartire con determinazione e spirito competitivo.