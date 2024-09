Emozioni al Porta Elisa in un derby da 6 reti: 3-3 tra Lucchese e Pianese

Umori opposti al Porta Elisa dove le zebrette passano in vantaggio e poi rimontano due reti in inferiorità. Amarezza per la Pantera

Un punto che ha il sapore di una vittoria: è questo il bilancio della Pianese al Porta Elisa, dove ha recuperato un match che sembrava compromesso. Dopo un inizio promettente, in cui la formazione di mister Prosperi si era portata in vantaggio, è stata costretta a rincorrere, trovandosi sotto 3-1.

Derby interessante. Il primo brivido si fa sentire dopo soli otto minuti, quando Fedato si lancia in attacco, ma Indragoli gli toglie la sfera. La Lucchese risponde subito con Mignani, che si presenta in area e crea un’occasione pericolosa. Nonostante le buone intenzioni, il primo tempo vede la Pianese sfiorare il vantaggio con un tiro di Proietto, bloccato da una deviazione avversaria. La situazione cambia radicalmente a un minuto dalla pausa, quando Boccadamo serve Mignani, che riesce a superare Palmisani e porta i suoi in vantaggio. Tuttavia, il secondo tempo inizia con un’immediata reazione della Lucchese, che trova il gol del pareggio grazie a Gemignani, pronto a ribadire in rete un tiro respinto.

La pressione della Lucchese si intensifica, e in pochi minuti passa in vantaggio con Fedato. La Pianese sembra accusare il colpo, ma al 17′ della ripresa arriva il terzo gol dei padroni di casa, realizzato da Quirini. A quel punto, la partita sembra in salita per la Pianese. Nonostante la difficoltà, la squadra di Prosperi reagisce prontamente: Mignani viene atterrato in area, e Odjer trasforma il penalty accorciando le distanze. La Pianese non si ferma, e dopo una serie di tentativi, riesce a pareggiare con un magnifico destro di Colombo, che fa esplodere la gioia della panchina amiatina. Nel finale, la Pianese sfiora addirittura il colpaccio, ma Mignani viene fermato da un ottimo intervento di Palmisani. Negli istanti conclusivi, Boer si esibisce in un miracolo su un tiro di Sasanelli, mantenendo il risultato in equilibrio.

Lucchese-Pianese 3-3

LUCCHESE (3-4-2-1): Palmisani; Quirini, Sabbione, Gasbarro; Gemignani (37’ st Ndiaye), Nana Welbeck, Tumbarello, Antoni; Catanese; Saporiti (28’ Sasanelli); Fedato (28’ st Selvini). A disposizione: Coletta, Allegrucci, Ciucci, Dumbravanu, Djibril, Magnaghi, Visconti, Botrini, Leone, Moschella, Costantino. Allenatore: Gorgone.

PIANESE (3-5-2): Boer; Polidori, Indragoli, Chesti (37’ st Spinosa); Boccadamo, Proietto (15’ st Colombo) Simeoni (15’ st Mastropietro), Odjer, Nicoli (15’ st Da Pozzo); Sorrentino (28’ st Falleni), Mignani. A disposizione: Filippis, Reali A., Pacciardi, Reali S., Papini, Barbetti. Allenatore: Prosperi.

ARBITRO: Toro di Catania (Macchi-Marucci; IV ufficiale: Maccarini di Arezzo)

MARCATORI: 44’ pt Mignani (P), 3’ st Gemignani (L), 7’ st Fedato (L), 17’ st Quirini (L), 23’ st Odjer (P), 46′ st Colombo (P)

ESPULSO: Odjer all’42’ st