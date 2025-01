Nicolás Valentini, conosciamo il nuovo rinforzo per la difesa della Fiorentina

Manca l’ufficialità anche se il giocatore ha già salutato definitivamente l’Argentina con un post su Instagram. Comunque possiamo dirlo: la Fiorentina mette a segno un colpo di mercato che promette solidità e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

Nicolás Valentini, difensore centrale argentino (con passaporto italiano) classe 2001, approda a Firenze dopo essersi distinto nel Boca Juniors e nella Nazionale argentina. La squadra viola arricchisce il proprio reparto arretrato con un giovane di talento, già abituato ai palcoscenici importanti e pronto per affrontare le sfide della Serie A.

La carriera

Un percorso di crescita costante

Valentini nasce il 6 aprile 2001 a Junín, in Argentina, e muove i primi passi nel calcio nella squadra locale del River de Junín. La sua promettente carriera lo porta successivamente al Club Atlético Sarmiento, prima di attirare l’attenzione dei talent scout del Boca Juniors. Nel 2015, grazie a Diego Mazzilli e Horacio García, entra a far parte delle giovanili del club xeneize, e già nel 2016 il trasferimento diventa ufficiale.

Il debutto tra i professionisti avviene l’8 maggio 2021, in un match della Copa de la Liga Profesional contro il Patronato. Sebbene quella partita si concluda con una sconfitta per 1-0, rappresenta per Valentini l’inizio di una carriera che lo vedrà crescere e consolidarsi.

L’esperienza al Club Atlético Aldosivi

Nel gennaio 2022, il Boca Juniors decide di mandarlo in prestito all’Aldosivi, dove il giovane difensore trova continuità sotto la guida di Martín Palermo. In questa stagione disputa 39 partite e realizza il suo primo gol tra i professionisti, proprio contro il Boca Juniors. Questa esperienza lo consacra come un centrale solido e affidabile, pronto a fare ritorno alla base.

Il ritorno e i successi con il Boca Juniors

Nel marzo 2023, Valentini festeggia il suo primo titolo con il Boca, la Supercopa Argentina, con una vittoria per 3-0 contro il Patronato. La stagione prosegue con un momento da incorniciare: il 29 luglio segna il suo primo gol per il club, nella vittoria per 2-0 contro l’Independiente.

Uno dei momenti più significativi arriva nel novembre 2023, quando il Boca raggiunge la finale della Copa Libertadores. Valentini disputa l’intera partita contro il Fluminense, dimostrando grande maturità nonostante la sconfitta per 2-1. Il 2024 si apre con un altro gol di testa, decisivo per il 4-2 contro il Racing Club nella Copa de la Liga.

La chiamata in Nazionale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicolás Valentini (@nicoovalentini)

La consacrazione definitiva arriva nel marzo 2024, quando Lionel Scaloni lo convoca per la prima volta nella Nazionale argentina. In precedenza aveva già maturato 8 presenze con la Nazionale Under 23.

Cosa può portare alla Fiorentina

Con il suo arrivo alla Fiorentina, Valentini si presenta come un difensore centrale moderno, capace di combinare fisicità, tempismo nei contrasti e abilità nel gioco aereo. La sua esperienza nelle competizioni internazionali e con la maglia dell’Argentina lo rende un profilo adatto a competere ai massimi livelli. La squadra viola punta su di lui per rinforzare un reparto difensivo che mira a garantire maggiore stabilità nella corsa alle posizioni europee.

Nicolás Valentini è pronto a vestire la maglia viola e a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, con la grinta e la determinazione che lo hanno contraddistinto finora.

[aggiornato alle 19:36]