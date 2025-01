Inzaghi: “La classifica non conta, Sampdoria impegno molto difficile”

Prima tappa del girone di ritorno per il Pisa Sporting Club atteso stasera (ore 19.15) dalla Sampdoria sul terreno del “Luigi Ferraris”.

Una sfida dal grande passato per i nerazzurri che affronteranno in trasferta l’ultimo impegno agonistico dell’anno solare: un match che il tecnico Filippo Inzaghi ha così introdotto rispondendo alle domande dei giornalisti nel giorno della vigilia: “È l’ultimo sforzo dell’anno contro una grande squadra in uno stadio molto importante. Lasciamo da parte la classifica e concentriamoci su un impegno difficile, perché servirà una grande prestazione per fare risultato. Farò fino a domani tutte le valutazioni del caso sui ragazzi, soprattutto sulle energie ancora a disposizione; domani andrà in campo chi mi darà più garanzie. Mi auguro di proseguire sulla strada intrapresa e di non fare passi indietro“