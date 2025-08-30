Nicolussi Caviglia: tra storia e curoisità

Benvenuto
ad
Hans!
Il
neo
acquisto
viola
è
nato
ad
Aosta
il
18
giugno
2000.
All’anagrafe
è
Hans
Nicolussi
Caviglia,
doppio
cognome
che
riflette
le
sue
origini
familiari:
quella
paterna
è
di
origini
trentine,
e
quella
materna
è
ligure.
Il
centrocampista
è
cresciuto
nelle
giovanili
della
Juventus
per
poi
passare
cominciare
tra
i
‘grandi’
al
Perugia,
quindi
va
in
prestito
al
Parma,
al
Südtirol,
e
alla
Salernitana
ed
infine
al
Venezia
dove
sboccia
definitivamente.
Alcune
curiosità
tra
carriera,
hobby
e
vita
privata:
la
prima
riguarda
l’
esordio
in
Serie
A
l’8
marzo
2019,
in
sostituzione
di
un
certo
Moise
Kean
in
Juventus
–
Udinese
4-1.
In
Serie
B
ha
collezionato
44
presenze
impreziosite
da
6
assist
e
3
reti;
mentre
nella
massima
serie
Hans
ha
partecipato
a
58
incontri
con
5
reti
e
4
assist.
La
seconda
è
che
è
appassionato
di
cinema,
in
particolare
dei
registi
Stanley
Kubrick
(amando
film
come
Barry
Lyndon
e
2001:
Odissea
nello
Spazio)
e
Alejandro
González
Iñárritu.
Poi
se
guardate
la
sua
esultanza,
potete
scoprire
un’altra
curiosità:
tra
gli
sport
praticati
e
che
lo
appassionano
c’è
il
golf
(dicono
che
in
estate
in
particolare
nel
tempo
libero
sia
un
piacevole
passatempo).
Ma
torniamo
al
calcio,
Hans
Nicolussi
Caviglia
è
stato
il
calciatore
che
ha
segnato
più
reti
su
punizione
diretta
nello
scorso
campionato.
«E’
un
fondamentale
su
cui
mi
alleno
molto
–
ha
detto
anche
nel
corso
della
sua
prima
intervista
in
maglia
viola
–
e
lavoro
costantemente
per
migliorare».
Tra
i
giocatori
che
hanno
realizzato
almeno
due
reti
su
punizione
diretta
nella
scorsa
stagione
nei
Big-5
campionati
europei,
solo
Michael
Olise
(classe
2001)
è
più
giovane
di
lui.
Nicolussi
nella
scorsa
Serie
A
è
stato
tra
i
centrocampisti
più
attivi
quattro
gol
e
due
assist
messi
a
referto.
Dopo
Nico
Paz
(57)
e
Nikola
Krstovic
(54)
Caviglia
è
il
terzo
che
ha
tentato
il
maggior
numero
di
conclusioni
da
fuori
area
nello
scorso
campionato
(47).