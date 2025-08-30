Nicolussi Caviglia: tra storia e curoisità

Benvenuto

ad

Hans!

Il

neo

acquisto

viola

è

nato

ad

Aosta

il

18

giugno

2000.

All’anagrafe

è

Hans

Nicolussi

Caviglia,

doppio

cognome

che

riflette

le

sue

origini

familiari:

quella

paterna

è

di

origini

trentine,

e

quella

materna

è

ligure.

Il

centrocampista

è

cresciuto

nelle

giovanili

della

Juventus

per

poi

passare

cominciare

tra

i

‘grandi’

al

Perugia,

quindi

va

in

prestito

al

Parma,

al

Südtirol,

e

alla

Salernitana

ed

infine

al

Venezia

dove

sboccia

definitivamente.

Alcune

curiosità

tra

carriera,

hobby

e

vita

privata:

la

prima

riguarda

l’

esordio

in

Serie

A

l’8

marzo

2019,

in

sostituzione

di

un

certo

Moise

Kean

in

Juventus

–

Udinese

4-1.

In

Serie

B

ha

collezionato

44

presenze

impreziosite

da

6

assist

e

3

reti;

mentre

nella

massima

serie

Hans

ha

partecipato

a

58

incontri

con

5

reti

e

4

assist.

La

seconda

è

che

è

appassionato

di

cinema,

in

particolare

dei

registi

Stanley

Kubrick

(amando

film

come

Barry

Lyndon

e

2001:

Odissea

nello

Spazio)

e

Alejandro

González

Iñárritu.

Poi

se

guardate

la

sua

esultanza,

potete

scoprire

un’altra

curiosità:

tra

gli

sport

praticati

e

che

lo

appassionano

c’è

il

golf

(dicono

che

in

estate

in

particolare

nel

tempo

libero

sia

un

piacevole

passatempo).

Ma

torniamo

al

calcio,

Hans

Nicolussi

Caviglia

è

stato

il

calciatore

che

ha

segnato

più

reti

su

punizione

diretta

nello

scorso

campionato.

«E’

un

fondamentale

su

cui

mi

alleno

molto

–

ha

detto

anche

nel

corso

della

sua

prima

intervista

in

maglia

viola

–

e

lavoro

costantemente

per

migliorare».

Tra

i

giocatori

che

hanno

realizzato

almeno

due

reti

su

punizione

diretta

nella

scorsa

stagione

nei

Big-5

campionati

europei,

solo

Michael

Olise

(classe

2001)

è

più

giovane

di

lui.

Nicolussi

nella

scorsa

Serie

A

è

stato

tra

i

centrocampisti

più

attivi

quattro

gol

e

due

assist

messi

a

referto.

Dopo

Nico

Paz

(57)

e

Nikola

Krstovic

(54)

Caviglia

è

il

terzo

che

ha

tentato

il

maggior

numero

di

conclusioni

da

fuori

area

nello

scorso

campionato

(47).