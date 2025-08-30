Ismael Konate convocato dalla Nazionale Under 20

Ismael Konate è stato convocato dal tecnico della Nazionale Under 20 Carmine Nunziata per due test match contro l’Inghilterra (venerdì 5 settembre ore 19.30 locali, ore 20.30 italiane, al Chesterfield FC Stadium di Chesterfield) e la Germania (martedì 9 settembre alle ore 18.30 allo Stadion an der Kreuzeiche di Reutlingen)
Gli Azzurrini si raduneranno lunedì 1° settembre al Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa Giulio Onesti di Roma, prima di partire alla volta di Birmingham mercoledì 3 settembre. Queste due amichevoli rappresentano il primo passo verso il Mondiale Under 20, in programma dal 27 settembre al 19 ottobre in Cile, che vede l’Italia inserita nel Gruppo D insieme ad Argentina, Australia e Cuba.
