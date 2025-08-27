Primavera Women, la rosa ufficiale

Tutto pronto anche per la Primavera Femminile: le ragazze di Mister Simone Gori si stanno preparando al Viola Park per un’altra stagione da protagoniste. Questo sabato infatti è in programma la prima uscita per il torneo Le Rose dei Venti a Genova. Sarà un doppio triangolare in cui la Viola sfiderà Parma e Sassuolo per poi giocarsi il piazzamento contro una tra Baiardo, Genoa e Juventus.
Il countdown verso il debutto è già iniziato. Il 21 Settembre le gigliate sfideranno l’Hellas Verona nella prima giornata di Campionato, ma fino ad allora proseguiranno con intensità gli allenamenti al Viola Park.
Questa la Rosa ufficiale e lo staff tecnico della Primavera Femminile 2025/26:
SQUADRA
Agostini Alice 2009
Andreoni Caterina 2008
Baccaro Giulia 2007
Bedini Benedetta 2008 (già aggregata alla Prima Squadra ndr)
Bellani Giorgia 2008
Benedettini Anna 2008
Bianchi Sara 2008
Boldrini Elisa 2009
Cherubini Maya 2007 (già aggregata alla Prima Squadra ndr)
De Gregorio Vittoria 2008
Doretti Alessandra 2008
El Miroun Rita 2009
Fontana Myriam 2009
Giovannini Vittoria 2009
Ieva Stella 2008
Lisica Sophia 2009
Lombardi Emma 2007
Luciani Matilde 2009
Marini Chiara 2008
Miraldi Sophie 2009
Pieri Arianna 2005
Pieri Viola 2009
Poggi Lavinia 2009
Sarti Alessia 2008
Tomassoni Emma 2007
STAFF TECNICO
Allenatore Simone Gori
Vice Allenatrice Matilde Pompignoli
Prep. portieri Christian Vettraino
Prep. Atletico Omar Asti
Kit Manager Debora Baldini
Kit Manager Simona Savino
Team Manager Ginevra Grassolini