Primavera Women, la rosa ufficiale

Tutto pronto anche per la Primavera Femminile: le ragazze di Mister Simone Gori si stanno preparando al Viola Park per un’altra stagione da protagoniste. Questo sabato infatti è in programma la prima uscita per il torneo Le Rose dei Venti a Genova. Sarà un doppio triangolare in cui la Viola sfiderà Parma e Sassuolo per poi giocarsi il piazzamento contro una tra Baiardo, Genoa e Juventus.

Il countdown verso il debutto è già iniziato. Il 21 Settembre le gigliate sfideranno l’Hellas Verona nella prima giornata di Campionato, ma fino ad allora proseguiranno con intensità gli allenamenti al Viola Park.

Questa la Rosa ufficiale e lo staff tecnico della Primavera Femminile 2025/26:

SQUADRA

Agostini Alice 2009

Andreoni Caterina 2008

Baccaro Giulia 2007

Bedini Benedetta 2008 (già aggregata alla Prima Squadra ndr)

Bellani Giorgia 2008

Benedettini Anna 2008

Bianchi Sara 2008

Boldrini Elisa 2009

Cherubini Maya 2007 (già aggregata alla Prima Squadra ndr)

De Gregorio Vittoria 2008

Doretti Alessandra 2008

El Miroun Rita 2009

Fontana Myriam 2009

Giovannini Vittoria 2009

Ieva Stella 2008

Lisica Sophia 2009

Lombardi Emma 2007

Luciani Matilde 2009

Marini Chiara 2008

Miraldi Sophie 2009

Pieri Arianna 2005

Pieri Viola 2009

Poggi Lavinia 2009

Sarti Alessia 2008

Tomassoni Emma 2007

STAFF TECNICO

Allenatore Simone Gori

Vice Allenatrice Matilde Pompignoli

Prep. portieri Christian Vettraino

Prep. Atletico Omar Asti

Kit Manager Debora Baldini

Kit Manager Simona Savino

Team Manager Ginevra Grassolini