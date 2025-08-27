Campionato seconda giornata: Pontedera-Arezzo a Burlando di Genova
La partita Pontedera–Arezzo, valevole per la seconda giornata di campionato, sarà diretta da Francesco Burlando di Genova. Assistenti: Alessandro Ceci di Frosinone, Massimiliano Cirillo di Roma 1. Quarto ufficiale: Edoardo Gianquinto di Parma. Operatore FVS: Carmine De Vito di Napoli.
