L’Arezzo sbanca Chiavari: battuta la Virtus Entella

Trasferta sul sintetico di Chiavari per il Cavallino.

Una vittoria importante per l’Arezzo che ha sconfitto la Virtus Entella con il punteggio di 2-1. Il match è stato testimone di momenti intensi e di buon calcio.

La gara è iniziata subito con entrambe le squadre alla ricerca del gol. Al 3′, Pattarello ha avuto un’occasione per l’Arezzo, ma il suo tiro è stato intercettato da De Lucia, l’estremo difensore della Virtus Entella.

Tuttavia, è stato l’Arezzo a prendere il controllo del match. Al 35′, Gucci ha capitalizzato un errore banale di Lancini per segnare con un destro chirurgico dai 25 metri, portando gli amaranto in vantaggio per 1-0. La squadra di Paolo Indiani ha continuato a premere e al 38′ ha raddoppiato il vantaggio; Pattarello ha superato due avversari sulla sinistra e ha servito Settembrini, che ha trovato Poggesi per un gran tiro a giro al volo, portando il punteggio a 2-0.

Nel secondo tempo, la Virtus Entella ha cercato di reagire e ha sfiorato il gol in più occasioni. Tuttavia, Trombini, il portiere dell’Arezzo, ha compiuto delle parate cruciali. La Virtus Entella è riuscita a ridurre il distacco al 70′ quando Disanto ha segnato con una mezza rovesciata da terra dopo una serie di tentativi nella zona di Santini.

Il finale della partita è stato molto combattuto, con Santini che ha colpito un palo all’ultimo minuto di gioco, ma l’Arezzo ha resistito e ha conquistato una preziosa vittoria di 2-1.

VIRTUS ENTELLA – AREZZO 0-2

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): 22 De Lucia; 16 Manzi, 79 Lancini, 4 Bonini; 13 Zappella, 17 Tascone, 25 Petermann, 98 Mosti, 77 Parodi; 9 Disanto, 30 Zamparo.

A disposizione: 1 Parodi, 12 Mazzadi, 6 Kontek, 7 Tomaselli, 8 Meazzi, 10 Clemenza, 14 Corbari, 20 Siatounis, 21 Faggioli, 24 Lipani, 26 Di Mario, 28 Reali, 29 Banfi, 92 Santini.

Allenatore: Fabio Gallo.

AREZZO (4-3-3): 1 Trombini; 14 Renzi, 6 Polvani, 13 Chiosa, 23 Poggesi; 8 Settembrini, 16 Mawuli, 5 Bianchi; 10 Pattarello, 28 Gucci, 19 Iori.

A disposizione: 12 Ermini, 22 Borra, 2 Montini, 4 Risaliti, 7 Guccione, 9 Kozak, 11 Gaddini, 17 Lazzarini, 20 Zona, 21 Castiglia, 24 Foglia, 25 Masetti, 26 Crisafi, 27 Coccia.

Allenatore: Paolo Indiani.



ARBITRO: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa (Michele Colavito di Bari