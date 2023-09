Spal-Lucchese, prosecuzione rinviata a data da destinarsi

Niente da fare a Ferrara: ufficialità arrivata alle 20:48, la partita è definitivamente sospesa e la prosecuzione rinviata a data da destinarsi.

Il gioco è stato interrotto mentre i rossoneri stavano conducendo per 2-1 dopo aver rimontano il vantaggio ferrarese. Purtroppo il campo è diventato impraticabile dopo una fortissima pioggia.

Punteggio fermo sul 2 a 1 per i rossoneri grazie ai gol di Guadagni e Benassai.

Si invitano tutti i tifosi – scrive la Spal – a conservare il titolo di accesso allo stadio che resterà valido per la nuova data dell’evento e i prossimi giorni verranno fornite ulteriori informazioni.

Spal-Lucchese, si riparte dall’1-2

Si giocheranno i minuti non disputati nel secondo tempo. Infatti, come dice il regolamento, in caso di sospensione della partita per condizioni meteo avverse o altri fatti/situazioni che non comportano le sanzioni previste dall’articolo 17 del Codice di giustizia sportiva si procederà recuperando in altra data soltanto i minuti non giocati. Dunque non verrà più ripetuta l’intera partita.