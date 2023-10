Arezzo, ad Ancona una partita da dimenticare

L’Arezzo sconfitto ad Ancona in una partita da dimenticare

L’Arezzo ha vissuto una brutta serata ad Ancona, dove si è trovato a dover affrontare una squadra in forma e ha subito una sconfitta per 3-0. Il match ha evidenziato alcune difficoltà per la squadra amaranto, che ha faticato a creare azioni pericolose e a mantenere un buon ritmo di gioco.

Il primo tempo ha visto l’Ancona prendere il controllo del match, dimostrandosi più organizzata e determinata. Il gol dell’1-0 è arrivato in modo casuale al 26′, quando Energe ha spinto la palla in rete dopo un cross di Cioffi che aveva superato la difesa dell’Arezzo. Un momento sfortunato per la squadra toscana che non è riuscita a reagire efficacemente.

Nonostante un leggero miglioramento nel gioco dell’Arezzo nel secondo tempo, la squadra ha faticato a trovare soluzioni offensive. Al 15′, l’Arezzo ha avuto un gol annullato a Gaddini per un fuorigioco dubbio di Kozak, complicando ulteriormente la situazione per gli ospiti.

Le cose sono peggiorate quando il portiere Trombini ha subito un infortunio alla spalla e ha lasciato il campo in barella, sostituito da Borra. La squadra di Paolo Indiani non è riuscita a trovare il ritmo giusto e ha subito il secondo gol dell’Ancona al 15′ con una rete di Spagnoli dopo una situazione confusa in area.

Il terzo gol dell’Ancona è arrivato al 37′, siglato da Paolucci, chiudendo definitivamente la partita. L’Arezzo ha avuto poche occasioni in questa partita e ha deluso le aspettative.

L’Ancona, rivitalizzata dal cambio di allenatore, ha dimostrato di essere in una forma migliore e ha sfruttato le difficoltà dell’Arezzo. Il risultato finale è stato di 3-0 a favore dei padroni di casa.

Gli highlights di Ancona-Arezzo 3-0

Una sconfitta pesante per l’Arezzo, che ha deluso sia nelle scelte tattiche che nella prestazione sul campo. La squadra dovrà cercare di rimettersi in carreggiata dopo questa partita da dimenticare.