La notte del Vichingo, i viola dominano il Cukaricki

Avversario modesto, ma la Fiorentina ha sfoggiato una prestazione di grande spessore nel match contro il Cukaricki valido per la terza giornata di Europa Conference League.

La squadra viola ha letteralmente stracciato l’avversario serbo con un risultato di 6-0, stabilendo il nuovo record per il numero di reti di scarto nelle competizioni europee.

Dopo due pareggi nei primi due incontri europei contro Genk e Ferencvaros, la Fiorentina cercava una vittoria per rilanciare la sua campagna in Europa. In soli dieci minuti, la squadra di Vincenzo Italiano ha messo il match in discesa, dimostrando un gioco autoritario e spietato.

Il protagonista indiscusso della serata è stato Lucas Beltran, che ha trovato la sua prima doppietta in maglia viola. Il centrocampista argentino ha aperto le danze con una bella azione personale che ha portato al primo gol, dribblando l’avversario e infilando Belic con un preciso rasoterra. Poco dopo, Beltran ha siglato la sua seconda rete con un pallonetto al volo, sfruttando un lancio preciso di Martinez Quarta. Il suo stato di forma è evidente, e ha sfiorato anche il hat-trick colpendo la traversa con un potente destro.

Il tris per la Fiorentina è arrivato grazie a Ikoné, che ha siglato un gol spettacolare con un dribbling secco su Sissoko e un sinistro che ha colpito la traversa prima di finire in rete. La situazione per il Cukaricki è peggiorata ulteriormente con l’espulsione di Subotic, riducendo la squadra serba a 10 uomini.

Nella ripresa, la Fiorentina ha gestito con intelligenza il vantaggio e ha continuato a dominare il match. Sottil ha aggiunto un altro gol con una magia su punizione, mentre Nzola ha sprecato un’ottima occasione per il quinto gol. La festa viola è proseguita con il gol di Martinez Quarta, che ha sfruttato un cross basso di Sottil e le disattenzioni difensive del Cukaricki. Il punteggio finale è stato fissato da Maxime Lopez, che ha colpito con un tiro a giro splendido dal limite dell’area.

Gli highlights

Questa vittoria con il massimo scarto nella storia delle competizioni europee per la Fiorentina rimette in corsa i viola, anche per la qualificazione diretta agli ottavi di finale, proiettandosi in vetta alla classifica del Girone F grazie alla differenza reti, unita al pareggio tra Genk e Ferencvaros.