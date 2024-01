Befana amaranto per gli ospiti del reparto di pediatria dell’ospedale San Donato

Una delegazione dell’Arezzo, guidata dal Presidente Guglielmo Manzo e dall’Amministratore delegato Sabatino Selvaggio, si è infatti recata questo pomeriggio nel reparto che ospita i pazienti più piccoli portando in dono maglie e gadget della società, che sono stati consegnati dal capitano Andrea Settembrini e dai suoi compagni di squadra Mattia Damiani e Shaka Mawuli.

Al reparto sono invece stati donati un gagliardetto e una maglia amaranto, che sarà esposta nella ludoteca della pediatria. “Un modo per far sentire la nostra vicinanza a chi in questo momento vive una situazione non fortunata, con l’augurio di vincere le loro partite che sono quelle più importanti e di tornare presto a giocare serenamente come i solo i bambini sanno fare e, magari, anche di venire allo stadio a tifare per la squadra della loro città”, commenta il Presidente Guglielmo Manzo.