Abbonamenti, la Pistoiese pronta a rimborsare i tifosi

L’Unione Sportiva Pistoiese 1921 SSD ARL dà la possibilità ai sottoscrittori degli abbonamenti (esclusi gli abbonamenti corporate) per la stagione in corso 2023/24 di richiedere un rimborso per l’intero ammontare di ogni tessera sottoscritta per i richiedenti.

La società, che si è sempre prodigata nel corso dell’ultimo biennio per favorire l’affollamento dei settori agibili dello stadio “Marcello Melani” (lavorando fattivamente alla riapertura della Curva Nord insieme alle Istituzioni locali), considerato il cambio di programma finanziario-sportivo, è pronta a riconoscere ai sostenitori l’indennizzo per gli abbonamenti effettuati la scorsa estate.

Di seguito le modalità per le richieste di rimborso. La richiesta di rimborso deve essere inoltrata alla seguente e-mail: biglietteria@uspistoiese1921.it.

Saranno prese in considerazione le richieste che giungeranno dal 9 al 16 gennaio 2024. Nella mail dovrà essere indicato:

Nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, IBAN (se è minore l’IBAN dei genitori insieme al nominativo) e numero di telefono. Il rimborso sarà effettuato entro martedì 30 aprile 2024. Le tessere andranno riconsegnate presso la biglietteria situata in Gradinata il 19 e il 20 gennaio 2024, negli orari comunicati in seguito.