Rinnovo triennale per Pattarello. Il Presidente: “Faremo la scalata insieme”

Anticipato nella conferenza stampa, è stato sottoscritto dal Presidente Guglielmo Manzo l’accordo per il prolungamento del contratto di Emiliano Pattarello, che si lega così all’Arezzo fino al 30 giugno del 2027.

“Sono qui apposta per suggellare un momento per noi molto importante – ha detto il Presidente Manzo -. Pattarello è un top player che così nessuno ci potrà toccare per i prossimi anni, cercheremo ora di fare una scalata insieme e di arrivare più in alto possibile”.

Soddisfatto anche il calciatore: “Ringrazio il Presidente, la società, i direttori e i miei agenti, sono contentissimo e onorato di stare qui e continuare questo progetto insieme”.